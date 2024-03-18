В Армении пообещали решить проблему вещания российских телеканалов

Министр Айрапетян: Армения предложит решения вопроса вещания российских каналов

Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян пообещал решить проблему вещания российских телеканалов в стране. Об этом он высказался в интервью телеканалу News.am.

«В ближайшее время в Москве пройдут консультации, в ходе которых армянская сторона представит свои предложения по решению проблемы [вещания российских телеканалов]», — заявил он.

Айрапетян также подчеркнул, что решения, которые предложит Армения, вытекают из армяно-российского соглашения и государственных интересов страны.

Министр также напомнил, что подобные консультации проводились в декабре 2023 года. По его словам, они не привели к желаемому результату.

В октябре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о возможном запрете вещания российских каналов в стране. Она заявила, что подобный шаг будет противоречить принципам демократии.

В сентябре 2023 года депутат фракции партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявила, что в Армении допустили прекращение вещания российских телеканалов. По ее словам, подобные меры необходимо принимать, когда существует какая-либо угроза госбезопасности.