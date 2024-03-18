Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:33, 18 марта 2024Интернет и СМИ

В Армении пообещали решить проблему вещания российских телеканалов

Министр Айрапетян: Армения предложит решения вопроса вещания российских каналов

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян пообещал решить проблему вещания российских телеканалов в стране. Об этом он высказался в интервью телеканалу News.am.

«В ближайшее время в Москве пройдут консультации, в ходе которых армянская сторона представит свои предложения по решению проблемы [вещания российских телеканалов]», — заявил он.

Айрапетян также подчеркнул, что решения, которые предложит Армения, вытекают из армяно-российского соглашения и государственных интересов страны.

Министр также напомнил, что подобные консультации проводились в декабре 2023 года. По его словам, они не привели к желаемому результату.

В октябре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о возможном запрете вещания российских каналов в стране. Она заявила, что подобный шаг будет противоречить принципам демократии.

В сентябре 2023 года депутат фракции партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявила, что в Армении допустили прекращение вещания российских телеканалов. По ее словам, подобные меры необходимо принимать, когда существует какая-либо угроза госбезопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла удар по месту совещания командиров СБУ и ВСУ. Что об этом известно?

      В Минобороны рассказали об использовании FPV-дронов в зоне СВО

      Ким Чен Ын заявил о новой эпохе в отношениях с Россией

      Меган Маркл заметили в образе за два миллиона рублей

      Песков назвал предсказуемыми оценки США выборов в России

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      В России отреагировали на строительство большой базы НАТО в Европе

      В Молдавии пригрозили ответом России из-за проведения выборов в Приднестровье

      В ВСУ рассказали о потерях на купянском направлении

      Суд отпустил пытавшуюся помешать выборам российскую пенсионерку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше