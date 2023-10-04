Захарова: запрет российских каналов в Армении противоречит принципам демократии

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова предостерегла Армению от отключения российских телеканалов и заявила, что их запрет противоречит принципам демократии. Трансляция брифинга по вопросам внешней политики доступна на YouTube.

Захарова раскритиковала идею отключения российских телеканалов в Армении. «Если такие мысли бродят там, то, думаю, надо себе отдавать отчет в том, что своими заявлениями они просто ставят крест на тех демократических принципах, о которых заявляли в качестве приоритета», — высказалась она.

Дипломат также усомнилась в том, что инициатива отражает официальную позицию Еревана, и призвала властей дать комментарий по этому поводу. «Насколько заявления о блокировании отражают позицию официального Еревана, нужно спросить у них. Пусть это Ереван комментирует», — заявила она. Захарова напомнила, что представители российских СМИ уже оказывались в «стоп-листах» Армении.

30 сентября депутат фракции «Гражданский договор» Лусине Бадалян заявила, что в Армении допустили отключение российских телеканалов. При этом она отметила, что принятие подобных мер необходимо, когда существует некая угроза безопасности государства.

Ранее Захарова назвала провокацией задержание пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя «Sputnik Армения» Ашота Геворкяна. Они подозревались в незаконном обороте огнестрельного оружия. При этом в СК республики не указали, где было найдено оружие, а также кому оно принадлежит. Позже их освободили из-под стражи.