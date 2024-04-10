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16:42, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

В Армении оценили вероятность расторжения договора о телевещании с Россией

Министр Айрапетян: Армения может расторгнуть соглашение с Россией о телевещании

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Армения может расторгнуть соглашение с Россией о вещании в стране российских телеканалов в одностороннем порядке. Об этом заявил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян, его слова приводит ТАСС.

Айрапетян заявил, что на следующей неделе Ереван намерен направить Москве предложения по содержанию телепрограмм, которые будут транслироваться в Армении.

«Если эти предложения не будут приняты, то я не исключаю, что Армения в одностороннем порядке расторгнет соглашение», — оценил министр вероятность прекращения действия договора с российской стороной.

Ранее стало известно, что в Армении запретили трансляцию передач российского журналиста Владимира Соловьева. В качестве причины назвали «постоянные нарушения, зафиксированные в регионе».

До этого Айрапетян сообщил, что Ереван предложит решение проблемы вещания российских телеканалов в Армении. Он анонсировал консультации между сторонами в Москве.

В сентябре 2023 года депутат фракции партии «Гражданский договор» Лусине Бадалян рассказала, что в Армении обсуждалась возможность отключения российских телеканалов. По ее словам, Ереван может пойти на этот шаг в том случае, если будет существовать угроза безопасности страны.

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      Мария Большакова
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