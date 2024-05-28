Трансляцию российского Первого канала приостановили в Армении

В армянском мультиплексе приостановили трансляцию российского Первого канала

Трансляция первого российского канала в армянском мультиплексе прекращена. Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Мхитар Айрапетян в разговоре с агентством ArmenPress.

По его словам, российская сторона не выполнила свои обязательства по оплате, накопив задолженность за два с половиной месяца. Глава ведомства уточнил, что трансляция приостановлена до полного погашения долга.

24 октября прошлого года посла России Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении из-за передачи на Первом канале. Дипломату была передана нота протеста. Как сообщили в армянском ведомстве, в эфире телеканала были озвучены «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания» в отношении высокопоставленных лиц республики. Выпуск был посвящен политическому курсу премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В программе, комментируя действия политика относительно ситуации в Нагорном Карабахе, заявили, что Пашинян еще восемь лет назад «готов был сдать всех и вся».