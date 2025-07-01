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16:10, 1 июля 2025Экономика

Назван способ сделать новостройки доступнее для россиян

Риелтор Апрелев: Коррекция финансирования строительства сделает жилье доступнее
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Продление моратория на штрафы для застройщиков только усугубило положение российских дольщиков. Как повысить привлекательность новостроек для покупателей, «Комсомольской правде» рассказал вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

По мнению эксперта, лучшим решением станет коррекция финансирования строительства. «Единственный вариант сейчас сделать новостройки доступнее для покупателей — это поменять саму схему финансирования строительства», — заявил Апрелев. Большой популярностью сейчас пользуются рассрочки от застройщика, однако такая схема не всегда бывает законной. Риелтор предлагает разработать аналогичную систему, но в рамках российского законодательства и с использованием эскроу-счетов. К примеру, покупатель может выплатить аванс в размере 20-30 процентов от стоимости квартиры. Внесенная сумма будет храниться на эскроу-счете вплоть до сдачи объекта. Оставшиеся средства покупатель сможет выплатить с помощью ипотеки, но только тогда, когда получит ключи от квартиры.

Ранее в Минстрое задумались о страховании первичной недвижимости. Такая мера, как считают чиновники, поможет решить споры между дольщиками и девелоперами по поводу качества отделки.

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