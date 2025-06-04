В России задумались о страховании новостроек

В Минстрое задумались о внедрении страхования на первичную недвижимость

В Минстрое задумались о страховании первичной недвижимости. О необходимости внедрения такого инструмента в эфире канала «Россия 1» высказался руководитель комиссии по общественному контролю Общественного совета при ведомстве Илья Пономарев.

По мнению чиновника, это позволит решить споры между дольщиками и девелоперами по поводу качества отделки. Аналогичная практика довольно успешно действует за рубежом: заключив договор со страховой компанией, покупатель освобождает себя от разбирательств с застройщиком из-за качества строительных и ремонтных работ. «В многоквартирных домах, я считаю, вменить страхование надо, тем более, если это будут не фирмы–однодневки, а первая пятерка страховых компаний. Не будут они бракоделов страховать. Для них это и денежные, и репутационные риски», — пояснил Пономарев.

Ранее в Минстрое предложили ужесточить правила приемки квартир в новостройках. Приемщиков хотят обязать получать профильное образование. Мера, по мнению чиновников, поможет искоренить проблему потребительского экстремизма.