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20:36, 4 июня 2025Экономика

В России задумались о страховании новостроек

В Минстрое задумались о внедрении страхования на первичную недвижимость
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Минстрое задумались о страховании первичной недвижимости. О необходимости внедрения такого инструмента в эфире канала «Россия 1» высказался руководитель комиссии по общественному контролю Общественного совета при ведомстве Илья Пономарев.

По мнению чиновника, это позволит решить споры между дольщиками и девелоперами по поводу качества отделки. Аналогичная практика довольно успешно действует за рубежом: заключив договор со страховой компанией, покупатель освобождает себя от разбирательств с застройщиком из-за качества строительных и ремонтных работ. «В многоквартирных домах, я считаю, вменить страхование надо, тем более, если это будут не фирмы–однодневки, а первая пятерка страховых компаний. Не будут они бракоделов страховать. Для них это и денежные, и репутационные риски», — пояснил Пономарев.

Ранее в Минстрое предложили ужесточить правила приемки квартир в новостройках. Приемщиков хотят обязать получать профильное образование. Мера, по мнению чиновников, поможет искоренить проблему потребительского экстремизма.

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