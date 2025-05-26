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17:07, 26 мая 2025Экономика

В Минстрое задумались об ужесточении правил приемки квартир в новостройках

В Минстрое предложили обязать приемщиков квартир получать профильное образование
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Минстрое задумались об ужесточении правил приемки квартир от застройщика. Об инициативе чиновников пишут «Известия».

В ведомстве считают необходимым обязать экспертов по приемке квартир в новостройках получать профильное образование. Соответствующее предложение в ходе Петербургского международного юридического форума огласил директор правового департамента Минстроя Олег Сперанский. В данный момент, по словам независимого эксперта в сфере ЖКХ Павла Склянчука, для осуществления данных услуг требуется лишь пройти курс повышения квалификации. В большинстве случаев приемкой квартир занимаются лица без строительного образования, чаще всего — юристы. Как продвигается работа по реализации данного закона, чиновник не уточнил.

Мера, как предполагается, поможет решить проблему потребительского экстремизма — ситуации, в которой покупатель, злоупотребляя своими правами, затягивает с приемом объекта ради снижения его стоимости либо освобождения от оплаты услуг стройкомпании. По статистике Сперанского, в Москве иск в суд подает 60 процентов дольщиков, при этом в регионах доля не превышает 10 процентов. Такую разницу чиновник оправдывает сравнительно меньшими суммами компенсаций в случае, если суд встает на сторону истца. Как подсчитали в Ассоциации юристов РФ, за 2024 год на штрафы, неустойки, пени и другие виды компенсаций застройщики потратили 100 миллиардов рублей.

Ранее в Госдуме назвали причину роста экстремизма среди российских дольщиков. По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, к этому привело засилье и непомерные аппетиты юристов, выступающих в этой ситуации в роли посредников.

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