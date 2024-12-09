В Госдуме назвали причину роста экстремизма среди российских дольщиков

Депутат Якубовский: засилье посредников способствует росту экстремизма дольщиков

Росту потребительского экстремизма на рынке жилья в России способствует засилье посредников. Такую причину увеличения жалоб дольщиков назвал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Его цитируют РИА Новости.

Под потребительским экстремизмом понимается ситуация, в которой покупатель, злоупотребляя своими правами, затягивает с приемом объекта ради снижения его стоимости либо освобождения от оплаты услуг стройкомпании. В последнее время участники рынка, по их собственному признанию, сталкиваются с необоснованным возмущением дольщиков намного чаще. Однако есть мнение, что в этом виноваты непомерные аппетиты не только самих покупателей, но и юристов. «По сути, сейчас это дикий рынок посредников, предоставляющих юридические услуги, цель которых — не качественный ремонт, а максимизация прибыли таких юридических организаций», — считает депутат.

Как отмечает гендиректор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев, некоторые юридические компании специально исследуют общедомовые чаты на наличие недовольных собственников и агитируют их подать в суд на застройщика. Тех, кто прежде и не хотел жаловаться на дефекты, обнаруженные при получении квартиры, юристы якобы склоняют обращаться за компенсациями. Вдобавок, как добавляют эксперты, фирмы организуют собственные групповые чаты, где рассылают типовые, шаблонные претензии клиентам-собственникам. Затем компания судится с девелопером от лица клиента и оставляет за собой половину от присужденной суммы штрафа. Как подчеркивает руководитель портала «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик, чаще всего жалобы касаются монтажа окон, ровности полов и стен. В зависимости от обнаруженного дефекта сумма взысканий может доходить до 4-5 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали в Национальном реестре специалистов НОСТРОЙ.

Ранее эксперты рассказали о целевой аудитории таких юристов. Как показывает статистика, потребительский экстремизм наиболее распространен среди покупателей новостроек стандарт-класса. За последние три года доля таких истцов выросла в пять раз — до 50 процентов от общего числа дольщиков.