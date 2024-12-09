Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:11, 9 декабря 2024Экономика

В Госдуме назвали причину роста экстремизма среди российских дольщиков

Депутат Якубовский: засилье посредников способствует росту экстремизма дольщиков
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Росту потребительского экстремизма на рынке жилья в России способствует засилье посредников. Такую причину увеличения жалоб дольщиков назвал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Его цитируют РИА Новости.

Под потребительским экстремизмом понимается ситуация, в которой покупатель, злоупотребляя своими правами, затягивает с приемом объекта ради снижения его стоимости либо освобождения от оплаты услуг стройкомпании. В последнее время участники рынка, по их собственному признанию, сталкиваются с необоснованным возмущением дольщиков намного чаще. Однако есть мнение, что в этом виноваты непомерные аппетиты не только самих покупателей, но и юристов. «По сути, сейчас это дикий рынок посредников, предоставляющих юридические услуги, цель которых — не качественный ремонт, а максимизация прибыли таких юридических организаций», — считает депутат.

Как отмечает гендиректор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев, некоторые юридические компании специально исследуют общедомовые чаты на наличие недовольных собственников и агитируют их подать в суд на застройщика. Тех, кто прежде и не хотел жаловаться на дефекты, обнаруженные при получении квартиры, юристы якобы склоняют обращаться за компенсациями. Вдобавок, как добавляют эксперты, фирмы организуют собственные групповые чаты, где рассылают типовые, шаблонные претензии клиентам-собственникам. Затем компания судится с девелопером от лица клиента и оставляет за собой половину от присужденной суммы штрафа. Как подчеркивает руководитель портала «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик, чаще всего жалобы касаются монтажа окон, ровности полов и стен. В зависимости от обнаруженного дефекта сумма взысканий может доходить до 4-5 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали в Национальном реестре специалистов НОСТРОЙ.

Ранее эксперты рассказали о целевой аудитории таких юристов. Как показывает статистика, потребительский экстремизм наиболее распространен среди покупателей новостроек стандарт-класса. За последние три года доля таких истцов выросла в пять раз — до 50 процентов от общего числа дольщиков.

Что думаешь? Оцени!
      Это интересно!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он сам все это на себя навлек». В США рассказали о сделке, отказ от которой стоил Асаду власти

      Зеленский назвал численность российских военнослужащих на Украине

      Вероятность спада цен на авторемонт в России оценили

      Украина захотела получить миллионы евро на развитие Чернобыльской зоны

      Австрия депортирует мигрантов из Сирии

      Журналист напомнил о совместных маршах Запада и Украины с Россией

      Раскрыто самое загадочное преступление XX века. Кем оказался авиаугонщик, исчезнувший с 200 тысячами долларов?

      Маск отреагировал на слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом

      Зеленский заявил о подготовке бригад ВСУ в Германии и Франции

      Главным мировым звездам объявили войну. Фанаты решили тотально их игнорировать и лишить заработка. Что случилось?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше