Застройщики обвинили покупателей в потребительском экстремизме

ЕРЗ.РФ: потребительский экстремизм встречается в жилье стандарт-класса

Застройщики обвинили покупателей в массовом «потребительском экстремизме», сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Обычно «потребительским экстремизмом» называют ситуацию, когда покупатель пытается обогатиться за счет застройщика. Потребитель обращается в суд из-за дефектов при постройке, однако деньги хочет потратить не на их устранение, а «на себя», объяснила юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина.

В целом получение претензий при приемке квартиры — нормальная практика для любого девелопера, объяснили в компании ЛСР. Обычно застройщик устраняет недостатки либо сразу на месте, либо в течение отведенных по закону 45 дней. С собственниками, которые реально хотят устранить замечания, проблем не возникает. Однако некоторым нужны не ремонт, а деньги, и тогда они обращаются в суд.

В основном «экстремизм» распространен среди жилья стандарт-класса, отмечает руководитель портала «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик. В настоящее время в этом сегменте предъявлять претензии к качеству строительства могут 50 процентов дольщиков, за последние три года доля таких людей увеличилась в пять раз.

В комфорт-классе доля «экстремистов» доходит до десяти процентов, в бизнес-классе таких людей почти нет. По словам Холопика, чем состоятельнее покупатель, тем меньше у него желание тратить время на зарабатывании на застройщике.

«Экстремисты» особенно активны в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Так, в московском регионе в суд обращаются более половины клиентов новостроек, в некоторых других регионах только несколько процентов, добавили в пресс-службе компании «Самолет».

Ранее россиян обвинили в том, что они способствуют росту цен на частные дома. По мнению участников рынка, этому способствует «потребительский экстремизм» клиентов, когда покупатель затягивает с приемом объекта ради финансовой выгоды.