Россиян обвинили в содействии росту цен на жилье

Строитель Лазовский: частные дома подорожают из-за потребительского экстремизма

Потребительский экстремизм может способствовать подорожанию индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России. В косвенном содействии дальнейшему росту цен в отрасли покупателей обвинил создатель компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Об этом пишет «Газета.Ru».

Под потребительским экстремизмом понимается ситуация, в которой покупатель, злоупотребляя своими правами, затягивает с приемом объекта ради снижения его стоимости либо освобождения от оплаты услуг стройкомпании. «Казалось бы, вред в этой ситуации наносится лишь застройщику, но на самом деле в конечном итоге страдает потребитель. Застройщик не может работать себе в убыток и, единожды столкнувшись с потребительским экстремизмом, начинает закладывать эти риски в смету», — пояснил эксперт. В ценник включаются временные издержки, возможные расходы на юристов и строительно-технические экспертизы. За счет этого стоимость объекта поднимается практически на 10 процентов. «В итоге один потребитель получает дом бесплатно, а все остальные расплачиваются за него», — констатировал собеседник издания.

Третьей стороной в конфликтах выступил бы независимый эксперт, для чего, как считает Лазовский, в стране необходимо создать единый госорган. Существующая на сегодняшний день система допускает ошибки, что выливается в судебные разбирательства.

По его мнению, в особенности потребительскому экстремизму в России потворствуют эскроу-счета — они открываются для расчетов между покупателем строящегося объекта и застройщиком и становятся доступны только после выполнения последним всех обязательств. Закон об их введении для частного строительства вступит в силу с марта 2025 года.

Ранее россияне признались, какую сумму готовы потратить на строительство загородного дома. Большинство не согласны вкладывать в проект больше трех миллионов рублей. Наибольшей популярностью пользуются дома площадью от 100 до 150 квадратных метров и участки на 6-10 соток.