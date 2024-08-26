Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:28, 26 августа 2024Экономика

Россияне назвали посильную сумму расходов для постройки частного дома

«Винзер»: на постройку дома россияне готовы потратить не более трех млн руб.

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Большинство россиян не готовы потратить на строительство собственного дома больше трех миллионов рублей — такие траты закладывают 60 процентов соотечественников. Посильные для граждан расходы на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выясняли на федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер», результатами исследования поделились с «Известиями».

Отмечается, что такие покупатели ставят бюджет строительных работ выше готовой площади объекта. Наибольшей популярностью среди индивидуальных проектов пользуются дома площадью от 100 до 150 квадратных метров. Самым распространенным вариантом среди участков является 6-10 соток. При этом опрос компании показал, что покупатели готовы жертвовать площадью земли ради близости к городу.

Материалы по теме:
Смертельный сквозняк. Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Смертельный сквозняк.Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
1 сентября 2021
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился» Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
«У меня было несколько квартир. Я их продал — и перекрестился»Почему покупать жилье на главном курорте России опасно для нервов и кошелька
8 ноября 2019

Порядка 75 процентов респондентов намерены закончить стройку за один сезон, остальные рассчитывают, что на это уйдет до двух-трех лет. Кроме того, как подметили эксперты, те россияне, кто рассматривает частный дом для жизни круглый год, переезжают туда, как только в нем появляется теплый контур. Городскую квартиру такие участники опроса сдают в аренду, либо выставляют на продажу, планируя вложить вырученные средства в завершение строительства.

Специалисты прогнозируют дальнейший рост спроса на ИЖС — этому, по их мнению, будет способствовать дальнейшее развитие инфраструктуры за городом.

Ранее дачникам напомнили, как сэкономить на налогах за дом. Уменьшить расходы можно за счет мобильных застроек на участке — например, бани-бочки или разборного сарая.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло подробности массированного удара по Украине. Зеленский вышел на связь и рассказал о последствиях

      Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС

      Ряд российских регионов предупредили о более чем 30-градусной жаре

      Мошенник-альфонс обманул двух россиянок на несколько сотен тысяч рублей и был задержан

      На Украине открыли еще одно уголовное дело в отношении сбежавшего депутата Рады

      В России назвали цветы предметом роскоши

      Германия раскритиковала президента Чехии за оправдание подрыва «Северных потоков»

      Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Каким оружием она атаковала цели в Киеве, Одессе и Львове?

      В Киевской области сообщили о повреждении энергообъектов

      Свет внутри коллайдера создал идеальную жидкость

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше