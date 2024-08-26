Россияне назвали посильную сумму расходов для постройки частного дома

«Винзер»: на постройку дома россияне готовы потратить не более трех млн руб.

Большинство россиян не готовы потратить на строительство собственного дома больше трех миллионов рублей — такие траты закладывают 60 процентов соотечественников. Посильные для граждан расходы на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) выясняли на федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер», результатами исследования поделились с «Известиями».

Отмечается, что такие покупатели ставят бюджет строительных работ выше готовой площади объекта. Наибольшей популярностью среди индивидуальных проектов пользуются дома площадью от 100 до 150 квадратных метров. Самым распространенным вариантом среди участков является 6-10 соток. При этом опрос компании показал, что покупатели готовы жертвовать площадью земли ради близости к городу.

Порядка 75 процентов респондентов намерены закончить стройку за один сезон, остальные рассчитывают, что на это уйдет до двух-трех лет. Кроме того, как подметили эксперты, те россияне, кто рассматривает частный дом для жизни круглый год, переезжают туда, как только в нем появляется теплый контур. Городскую квартиру такие участники опроса сдают в аренду, либо выставляют на продажу, планируя вложить вырученные средства в завершение строительства.

Специалисты прогнозируют дальнейший рост спроса на ИЖС — этому, по их мнению, будет способствовать дальнейшее развитие инфраструктуры за городом.

Ранее дачникам напомнили, как сэкономить на налогах за дом. Уменьшить расходы можно за счет мобильных застроек на участке — например, бани-бочки или разборного сарая.