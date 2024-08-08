Россиянам раскрыли способы снизить налоги за дачу

Депутат Гаврилов: дачники могут снизить налоги, установив мобильную баню-бочку

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости раскрыл россиянам способы снизить налоги, уплачиваемые за дачный участок.

Он напомнил, что собственник обязан платить налог на имущество за баню, сарай, туалет или иное строение, если оно капитальное и зарегистрировано в Росреестре.

Депутат посоветовал установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается. Также разборными можно сделать сарай или другое строение. Это позволит пользоваться необходимыми постройками, не увеличивая налоговое бремя.

«Однако важно помнить, что такие решения должны соответствовать всем нормам безопасности и не нарушать правила землепользования и застройки, действующие в вашем регионе», — заключил Гаврилов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье захотели изменить правила перевода земли под застройку. Соответствующую реформу предложило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.