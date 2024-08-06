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10:29, 6 августа 2024Экономика

В Подмосковье захотели изменить правила перевода земли под дома и дачи

В Подмосковье предложили реформу правил перевода земли под застройку

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Подмосковье захотели изменить правила перевода земли под застройку. Соответствующую реформу предложило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области, передает РБК.

Новые правила предполагают повышение платежа за смену вида разрешенного использования (ВРИ) участков для возведения на них домов и дач с 10 до 100 процентов от разницы кадастровых стоимостей. Также предлагается установить минимальный размер участков земель под сельское хозяйство ради исключения дробления и перепродажи под дачи.

Реформа должна снизить привлекательность спекуляций с сельскохозяйственными землями. Основной причиной для пересмотра размера платежа стали планы властей по более эффективному использованию сельскохозяйственных угодий в Подмосковье. По словам источника агентства, сейчас в регионе очевидна проблема «несоразмерной платы» за участки после изменения их назначения под строительство дач и коттеджных поселков.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два-три месяца спрос в бюджетных сегментах ИЖС может снизиться на 20-30 процентов. Эксперты ожидают такое развитие событий после отмены массовой льготной ипотеки.

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      Александра Качан
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