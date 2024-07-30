Россияне бросят строить дома

Спрос в бюджетных сегментах ИЖС в России снизится на 20-30 %

В ближайшие два-три месяца спрос в бюджетных сегментах индивидуального жилищного строительства (ИЖС) может снизиться. О том, что россияне вскоре бросят строит дома, сообщают «Известия» со ссылкой на слова генерального директора BN Group Ольги Ивановой.

Ожидается, что количество соответствующих сделок упадет на 20-30 процентов. Это связано с превращением действия массовой льготной ипотеки, которая обеспечивала активный рост ИЖС в 2023 году. При этом возможна корректировка цен — снижение может составить до 10 процентов в зависимости от локации.

«Основное внимание будет уделено клиентам, которые могут воспользоваться новыми ипотечными программами. В то же время изменения, связанные с завершением льготной ипотеки, не затронут премиальный и элитный сегменты, где ипотечных сделок фактически не существует», — отметила Иванова.

Ранее экономист Галина Сорокина предупредила, что в августе строительство частных домов может подорожать из-за новых правил.