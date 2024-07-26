Строительство домов в России подорожает

Экономист Сорокина: строительство частных домов в России подорожает с 1 августа

Строительство частных домов в России подорожает из-за новых правил, которые вступят в силу 1 августа. Об этом граждан страны предупредила директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина, передает агентство «Прайм».

В следующем месяце начнет действовать новый национальный стандарт зеленого индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В него входит 45 критериев, объединенных в восемь категорий. В том числе это архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством. Будут оцениваться комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, а также инжиниринг, благоустройство и утилизация отходов.

Стандарт был введен из-за активизации выдачи семейной ипотеки на строительство домов. Таким образом власти хотят защитить клиентов и банки от некачественных услуг строителей. Сейчас девелоперы соблюдают правила добровольно, однако после вступления стандарта в силу это станет обязательным.

Сорокина считает, что на фоне нововведений строительство может подорожать на 5-10 процентов, но только для некоторых объектов. При этом в дальнейшем собственники смогут значительно сэкономить на эксплуатации постройки — ее стоимость уменьшится на 50-60 процентов. Помимо этого, на рынке станет меньше недобросовестных застройщиков, которые предлагают клиентам дешевые и менее качественные дома и стройматериалы.

Ранее Сбербанк сообщил об интенсивном росте спроса на ИЖС с января по май 2024 года.