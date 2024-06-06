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10:47, 6 июня 2024Экономика

Сбербанк заявил о высоком росте спроса на ИЖС

Царев: спрос на ИЖС вновь растет высокими темпами

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сбербанк зафиксировал интенсивный рост спроса на ИЖС с января по май 2024 года. Об этом сообщил Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В течение 2023 года аналитики «Домклик» уже отмечали бурный рост спроса на рынке ИЖС. Если в начале года количество выдач составляло по две-три тысячи штук в месяц, то к IV кварталу оно достигло рекордных 15 тысяч штук. Доля выдач также выросла с четырех процентов в I квартале до 11 процентов в IV квартале.

В начале 2024 года количество выдач продолжило держаться на высоком уровне — по 7-10 тысяч штук в месяц, а к началу высокого сезона на рынке загородной недвижимости вышло на уровень 10-12 тысяч штук.

В мае количество выдач превысило 13 тысяч. При этом доля ИЖС в общем количестве неоднократно обновляла рекорд — последний был зарегистрирован в марте (23 процента). Стабильный рост спроса объясняется не только высокой востребованностью рынка ИЖС, но и введенными ограничениями на первичном и вторичном рынках. Кроме того, приобретение строящегося жилого дома обходится значительно дешевле, чем покупка квартиры.

«Интерес населения к сегменту ИЖС продолжит укрепляться в связи с законодательными нововведениями, в частности, с запуском ипотеки с открытием эскроу-счетов», — пояснил Кирилл Царев.

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      Алена Шаповалова
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