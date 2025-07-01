В России заявили об ответе на атаку тяжелых дронов ВСУ на завод в Ижевске

Сенатор Карасин: Киев живет мечтой об эскалации украинского конфликта

Провокационные акции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России не останутся безнаказанными, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об ответе на атаку тяжелых дронов ВСУ на завод в Ижевске сенатор заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Не секрет, что киевский режим живет мечтой об эскалации конфликта и тратит очень много сил и вооружений на то, чтобы совершать подобные провокационные атаки. Безнаказанным такие акции не останутся. Мы будем действовать таким образом, чтобы пресечь эти попытки как можно больше навредить нам. Мы все это запомним и будем отвечать адекватно», — высказался Карасин.

В ночь на 1 июля дроны ВСУ попытались атаковать электромеханический завод «Купол» в Ижевске. Издание Shot в своем Telegram со ссылкой на источник отметило, что в атаке участвовали два беспилотника типа «Лютый».

Позднее в сети появилось фото поврежденного завода, на котором видно дымящееся здание с копотью на верхнем этаже.

