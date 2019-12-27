Netflix столкнулся с бойкотом из-за комедии про Иисуса-гея

Стриминговый сервис Netflix столкнулся с бойкотом из-за комедии «Первое искушение Христа», рассказывающей про Иисуса-гея. Об этом сообщает Yahoo Movies.

В сети набирает популярность хештег #CanceloNetflix («Отмените Netflix»), под которым пользователи призывают отказаться от подписки на сервис. Некоторые юзеры также выкладывают скриншоты с целью подтвердить, что они перестали оплачивать услуги компании и удалили свою учетную запись на сайте. В Twitter хештег набрал более 110 тысяч упоминаний.

Отмечается, что число бойкотирующих Netflix увеличилось после того, как в офис бразильской комедийной группы Porta dos Fundos, занимавшейся съемками фильма про Иисуса, бросили несколько коктейлей Молотова. Группа «Народное повстанческое командование большой бразильской семьи интегралистов» взяла на себя ответственность за случившееся, в то время как представители Porta dos Fundos выразили надежду, что Бразилия «переживет этот шторм ненависти и любовь восторжествует вместе со свободой слова».

Ранее в декабре на Change.org появилась петиция с требованием удалить комедию «Первое искушение Христа» из каталога Netflix. В настоящее время она набрала 2,3 миллиона подписей.

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