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16:13, 1 июля 2025Наука и техника

Развеян миф о пользе домашних животных

Sci Rep: Питомцы не всегда улучшают психоэмоциональное состояние человека
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sarandy Westfall / Unsplash

Ученые из Будапешта поставили под сомнение представление о том, что домашние животные универсально улучшают психоэмоциональное состояние человека. В исследовании с участием почти трех тысяч человек, прошедшем в разгар COVID-изоляции, выяснилось: ни приобретение, ни потеря питомца не оказывали долгосрочного влияния на субъективное благополучие участников. Результаты опубликованы в Scientific Reports.

В короткой перспективе новые владельцы собак действительно чувствовали небольшой эмоциональный подъем. Однако уже через несколько месяцев их жизненная удовлетворенность, спокойствие и активность снижались, а чувство одиночества не уменьшалось вовсе. Потеря питомца также не вызывала ощутимого ухудшения самочувствия у бывших хозяев.

Авторы подчеркивают: в отличие от стереотипа о «лечебной силе животных», эмоциональная выгода от совместного проживания с питомцем возникает далеко не у всех. Вероятно, заметный эффект возможен лишь у узких групп — например, у одиноких пожилых людей или глубоко привязанных к животным владельцев.

Ранее была раскрыта тайна происхождения домашних кошек. Новое исследование указывает на ключевую роль Древнего Египта, где кошек разводили массово для ритуальных жертвоприношений.

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