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06:27, 29 апреля 2025Наука и техника

Переосмыслено происхождение домашних кошек

bioRxiv: Ритуальные жертвоприношения в Египте стали причиной одомашнивания кошек
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nataliia Milko / Getty Images

Современные домашние кошки могли появиться благодаря ритуальным жертвоприношениям в Древнем Египте. К такому выводу пришли исследователи из университетов Эксетера и Рима, результаты работы опубликованы на платформе bioRxiv и ждут рецензирования.

Около 3000 лет назад египтяне массово мумифицировали животных, в том числе кошек, как подношения богам. По оценкам, в тот период было забальзамировано до 70 миллионов животных. Чтобы удовлетворить спрос на жертвенных кошек, их начали разводить в больших количествах, отдавая предпочтение более спокойным и социальным особям.

Зоархеологи сопоставили кости современных домашних кошек с европейскими и африканскими дикими кошками. Анализ показал, что по строению скелета домашние кошки ближе к африканским Felis lybica, а не к европейским Felis silvestris. Генетические данные подтвердили: родина домашних кошек — скорее всего, Северная Африка.

Ученые выделили две волны расселения кошек по Средиземноморью: первая произошла в I тысячелетии до нашей эры, а вторая дала начало популяциям современных домашних кошек. В Китай кошки попали лишь в VIII веке нашей эры.

Хотя случаи близких отношений между людьми и кошками фиксировались и раньше — исследование предполагает, что именно массовые ритуалы в Египте могли сыграть решающую роль в их одомашнивании. Однако окончательные выводы потребуют анализа древних египетских геномов кошек, которые пока не исследованы.

Ранее, в марте 2025 года, ученые уже подтвердили, что родина домашних кошек — Северна Африка. Однако, по мнению авторов предыдущего исследования, произошли они из Туниса.

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