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04:31, 18 апреля 2025Наука и техника

Раскрыта тайна происхождения домашних кошек

bioRxiv: Кошки с признаками одомашнивания появились в Европе в I веке нашей эры
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Marco Bicci / Shutterstock / Fotodom  

Домашние кошки появились в Европе позже, чем считалось ранее, и, скорее всего, произошли из Туниса. К такому выводу пришли международные группы ученых из Италии и Великобритании. Их работы опубликованы на bioRxiv.

Исследователи проанализировали генетические данные и археологические находки с 97 древних стоянок в Европе, Анатолии и Северной Африке. В общей сложности изучено более 70 геномов древних кошек, останки более 2400 животных и десятки музейных образцов. Результаты показали, что кошки с признаками одомашнивания появились в Европе только около I века нашей эры. Это на несколько тысяч лет позже, чем предполагалось ранее.

Также ученые определили два этапа появления кошек в Европе. Сначала дикие североафриканские кошки попали на Сардинию примерно во II веке до нашей эры. Позже, в римский период, на континент проникли уже домашние кошки, генетически близкие к современным. Оба исследования указывают на Тунис как возможную родину этих животных.

Ранее считалось, что кошки пришли в Европу вместе с первыми земледельцами в эпоху неолита. Новые данные это опровергают. Авторы подчеркивают, что распространение кошек было связано не только с борьбой с грызунами, но и с религиозными традициями. Например, в Древнем Египте кошек почитали, а в Римской империи и у викингов они стали частью мифологии.

Исследования также показали, что домашние кошки вытесняли местных диких кошек — возможно, из-за конкуренции и скрещивания. Это привело к снижению численности диких видов уже в I тысячелетии нашей эры.

Таким образом, домашние кошки проникли в Европу из Северной Африки в несколько этапов и гораздо позже, чем считалось. Распространению способствовали не только практические причины, но и культурные и религиозные факторы.

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