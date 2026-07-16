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Силовые структуры
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14:24, 16 июля 2026Силовые структуры

В российском городе террористы планировали взорвать жертву аферистов в толпе полицейских

ФСБ сорвала теракт киевского режима против сотрудников полиции в Пятигорске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ России сорвала теракт, на котором киевский режим планировал взорвать жертву мошенников в толпе полицейских в Пятигорске. Об этом сообщает kp.ru.

Подрыв злоумышленники вынудили совершить молодую россиянку, которая пострадала от аферистов. Она общалась с мужчиной с позывным «Пастор». По ее словам, он убедил запуганную, погрязшую в кредитах и оставшуюся ни с чем девушку в том, что она должна принести некую посылку в место, где будет много сотрудников полиции.

Как сообщили в ФСБ, там нацисты планировали взорвать эту посылку вместе с девушкой. В качестве дня теракта «Пастор» выбрал день рождения фигурантки.

По информации издания, «Пастором» оказался сотрудник ГУР Виталий Жикович, который в данный момент обвиняется по делу о расправе над исполнительницей покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако Анастасией Березовской.

Ранее сообщалось, что Жикович — полковник украинской военной разведки. На его счету как минимум 20 попыток терактов в России.

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