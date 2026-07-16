В офисе Зеленского назвали начавшиеся митинги «симптомом»

Советник ОП Украины Подоляк назвал митинги в поддержку экс-главы МО Федорова симптомом

Митинги по всей Украине в поддержку уволенного с поста министра обороны страны Михаила Федорова являются «интересным симптомом». С таким заявлением выступил советник главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Delfi, трансляция доступна на YouTube.

«То, что люди выходят на улицу — это, вы знаете, такой интересный симптом демократии», — высказался чиновник.

Он добавил, что обычно украинцы мобилизуются для публичных требований отправить кого-то в отставку, а не сохранить на должности.

По словам Подоляка, при этом в настоящий момент Зеленский еще проводит консультации относительно кандидатуры на должность главы Минобороны. Он добавил, что экс-глава МО находится в статусе исполняющего обязанности и по итогу может сохранить свой пост.

Ранее Федоров заявил о необходимости уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По его словам, это якобы поможет избежать преступлений в рядах украинской армии.