Минобороны прокомментировало крушение истребителя-бомбардировщика в Нижегородской области

Минобороны: Су-34 разбился под Нижним Новгородом, выполняя плановый полет

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщило Минобороны России в комментарии по факту авиакатастрофы, пишет ТАСС.

Как установило ведомство, при заходе на посадку отказала система одной из стоек шасси. После нескольких попыток устранить попытку, следуя команде руководителя полетов, экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался.

В Минобороны подтвердили, что оба члена экипажа живы. Для их эвакуации к месту аварии вылетела поисково-спасательная команда. «Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе. На земле разрушений нет», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, на место крушения вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее сообщалось, что спасатели продолжают поиски второго пилота, катапультировавшегося из самолета. По данным журналистов, пилоты до последнего уводили истребитель от населенных пунктов.

О крушении военного самолета в районе города Кулебаки Нижегородской области стало известно 1 июля. Изначально сообщалось о падении истребителя Су-27. Позже информацию о модели уточнило Минобороны России.