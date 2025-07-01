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15:04, 1 июля 2025Россия

Стало известно о продолжающихся поисках второго пилота после крушения Су-27

Mash: Спасатели ищут второго пилота после крушения Су-27 в Кулебаках
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Спасатели продолжают поиски второго пилота после крушения истребителя Су-27 в районе Кулебак в Нижегородской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, воздушное судно выполняло учебный полет — боекомплекта оно не несло.

Пилоты уводили истребитель от населенных пунктов до последнего. Оперативные службы ищут самолет, с земли не видно огня и дыма.

Сейчас спасатели выдвинулись на юго-восток, они прочесывают местность от Велетьмы в Выксунском районе. Одного из пилотов обнаружили, он не пострадал.

Данные о крушении военного самолета в Нижегородской области стали появляться днем 1 июля. Экипажу удалось катапультироваться. Власти российского региона, представители Минобороны пока ситуацию не комментировали.

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