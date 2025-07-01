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14:39, 1 июля 2025Россия

Стало известно о крушении военного самолета в российском регионе

В Нижегородской области потерпел крушение истребитель Су-27
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Истребитель Су-27 потерпел крушение в Нижегородской области. О предполагаемом происшествии с военным самолетом сообщила Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, самолет упал в районе города Кулебаки. Два находившихся на борту пилота успели катапультироваться. Одного летчика уже нашли, его состояние не уточняется. Судьба второго пока неизвестна.

В свою очередь, Shot уточнил, что, предварительно, пилоты не пострадали. Разрушений на земле нет.

Минобороны России, местные власти и оперативные ведомства информацию о катастрофе не комментировали.

Ранее в Приморском крае разбился штурмовик Су-25. Самолет потерпел крушение во время планового полета 24 марта. Пилот успел катапультировался. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, причиной происшествия стала техническая неисправность.

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