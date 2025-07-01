Стало известно о крушении военного самолета в российском регионе

В Нижегородской области потерпел крушение истребитель Су-27

Истребитель Су-27 потерпел крушение в Нижегородской области. О предполагаемом происшествии с военным самолетом сообщила Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, самолет упал в районе города Кулебаки. Два находившихся на борту пилота успели катапультироваться. Одного летчика уже нашли, его состояние не уточняется. Судьба второго пока неизвестна.

В свою очередь, Shot уточнил, что, предварительно, пилоты не пострадали. Разрушений на земле нет.

Минобороны России, местные власти и оперативные ведомства информацию о катастрофе не комментировали.

Ранее в Приморском крае разбился штурмовик Су-25. Самолет потерпел крушение во время планового полета 24 марта. Пилот успел катапультировался. Как сообщили в российском оборонном ведомстве, причиной происшествия стала техническая неисправность.