Военный самолет разбился в российском регионе

Военный самолет Су-25 разбился в Приморском крае

Военный самолет-штурмовик Су-25 разбился в Приморском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«24 марта в Приморском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25. Пилот катапультировался», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что пилота уже эвакуировали с места приземления.

На воздушном судне отсутствовал боекомплект, добавили в оборонном ведомстве, самолет потерпел крушение в безлюдной местности. Причиной аварии, по предварительной информации, стала техническая неисправность.

Ранее в Волосовском районе Ленинградской области, около деревни Шуговицы, упал вертолет. Тогда местные жители рассказали, что после крушения была видна огненная вспышка. Экстренные службы подтвердили факт падения вертолета.