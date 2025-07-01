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16:07, 1 июля 2025Моя страна

Документальные фильмы о науке покажут на фестивале в горах Кавказа

Документальные фильмы о науке покажут на фестивале в Сочи
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

На «Розе Хутор» в Сочи пройдет фестиваль документальных фильмов о науке. Об этом сообщила пресс-служба курорта, материал есть у «Ленты.ру».

Фестиваль «ФАНК Уикенд» состоится в горах Кавказа с 25 по 27 июля. Зрителям покажут три полнометражных и четыре короткометражных научно-популярных фильма о науке и технологиях.

Отмечается, что некоторые картины вошли в топ мирового проката. После просмотров пройдут дискуссии с режиссерами, героями и экспертами.

Ранее на гастрономическом фестивале «Сытый бабр» в Иркутске испекли гигантский торт. Вес «Брауни» с брусникой достигал 2180 килограммов.

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