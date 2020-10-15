Русскоязычный Netflix расстроил зрителей нелепым переводом и удаленными шоу

Русскоязычная версия стримингового сервиса Netflix расстроила зрителей нелепым переводом и удаленными шоу. Об этом сообщает портал Medialeaks.

Пользователи Twitter обратили внимание на то, что из коллекции пропал целый ряд популярных проектов. Среди них — сериалы «Во все тяжкие» и «Тьма». Также по поиску невозможно найти мультфильмы «Ши-Ра и непобедимые принцессы», «Вселенная Стивена», «Киро и эра чудесных зверей».

Изначально зрители предположили, что мультфильмы решили удалить из-за наличия в них ЛГБТ-персонажей. Позднее выяснилось, что их нет на платформе из-за отсутствия русского перевода.

Пользователей удивило наличие в коллекции сериала про «короля русского шансона» Михаила Круга. В каталоге доступны и другие российские проекты. Например, фильмы «Легенда №17», «Движение вверх» и сериал «Эпидемия», который похвалил американский писатель Стивен Кинг.

В сети также посмеялись над переводом шоу How to sell drugs online («Как продавать наркотики онлайн»). В русскоязычном Netflix сериал носит название «Не пытайтесь это повторить».

В сентябре стало известно, что сервис перенес несколько мультсериалов в России из детского раздела во взрослый из-за закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. В Netflix напомнили, что онлайн-кинотеатрам на территории России запрещено показывать детям контент с содержанием ЛГБТ-тематики.