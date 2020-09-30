Детские мультсериалы Netflix запретили показывать детям в России из-за геев

Сервис Netflix перенес несколько мультсериалов в России из детского раздела во взрослый из-за закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает «Интерфакс».

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В Netflix напомнили, что онлайн-кинотеатрам на территории России запрещено показывать детям контент с содержанием ЛГБТ-тематики.

Представители компании заявили, что речь идет об очень небольшом числе проектов. Ранее пользователи Netflix обратили внимание, что мультсериалы «Вселенная Стивена», «Принц Драконов», «Шира и непобедимые принцессы» и «Кипо и эра чудесных зверей», доступные на Западе для аудитории от шести лет, в России имеют рейтинг 18+.