Бывшая солистка «Тату» заразилась коронавирусом

Бывшая солистка поп-группы «Тату» Юлия Волкова заразилась коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, певица осталась на домашнем карантине. Врачи будут отслеживать ее состояние.

11 ноября сообщалось, что с пневмонией госпитализировали музыкального продюсера Виктора Дробыша. Заболевание протекало в средней степени тяжести, но медики решили подстраховаться и отвезли Дробыша в больницу.

Оксану Ярмольник, дизайнера и жену актера Леонида Ярмольника, экстренно госпитализировали в начале ноября. Супруга актера заразилась коронавирусом 25 октября.

Юлия Волкова после ухода из группы «Тату» занималась сольной карьерой. С 2010 года певица выпустила несколько синглов и музыкальных клипов.