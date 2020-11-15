Соведущего «Вечернего Урганта» выписали из больницы

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева выписали из больницы. Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, в настоящее время телеведущий находится дома у своей матери в Репино. Отмечается, что чувствует он себя хорошо.

Ранее сообщалось, что Хрусталева вывели из искусственной комы.

Телеведущий попал в реанимацию больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга в субботу, 14 ноября. Он ехал к матери в Репино на такси, но по дороге начал терять сознание, и водитель отвез его в ближайшую больницу. Медики ввели Хрусталева в искусственную кому.

41-летний Хрусталев — бывший участник КВН, шоу Comedy Club и Comedy Woman, был членом жюри проекта «Танцуй» на Первом канале. Соведущим Урганта в вечернем шоу он стал в 2013 году. В октябре 2018-го дебютировал на театральной сцене: сыграл роль Свирида Голохвастова, главного героя музыкальной комедии «За двумя зайцами» в театре «Русская песня». Голосом Хрусталева заговорит Заяц в новых сериях «Ну, погоди!».