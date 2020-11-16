Врач усомнился в верности диагноза соведущего «Вечернего Урганта»

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков усомнился в верности диагноза соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева. В комментарии «Комсомольской правде» специалист объяснил, почему считает заявление комика о «лекарственной несовместимости на фоне сильного переутомления» некорректным.

«Все, кто имеет заработок, они не занимаются дурацкими диетами, они отправляются в клиники диетологии», — отметил доктор. Он пояснил, что Хрусталев тоже вряд ли стал бы экспериментировать на себе, а обратился бы к профессионалам.

«Я думаю, скорее всего, это коммерческий ход», — посчитал Ковальков, рассуждая о произошедшем с артистом. Он заметил, что лекарственная несовместимость возможна, но это уголовная ошибка врача. «Если врач назначает такие лекарства, это его ответственность, причем уголовная», — уточнил специалист.

По мнению Ковалькова, переутомление в текущей ситуации также маловероятно. «Когда все концерты и выступления отменяются из-за коронавируса? Снимаются сейчас только на телевидении», — заметил диетолог.

Ковальков считает, что у Хрусталева, «скорее всего, не такой диагноз», как указано в его заявлении в соцсети. «Дмитрия наверняка достали уже вопросами, что случилось, вот он и ответил», — заключил врач.

15 ноября Дмитрий Хрусталев опубликовал пост в Instagram, где рассказал, что именно с ним произошло. По словам юмориста, ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, после чего он потерял сознание и был госпитализирован. Он также указал предварительный диагноз и сообщил, что ближайшие несколько недель посвятит здоровью и пройдет более тщательное медицинское обследование.

Телеведущий попал в реанимацию больницы № 40 в Курортном районе Санкт-Петербурга 14 ноября. Медики вводили Хрусталева в искусственную кому. Врачи долгое время не могли определить диагноз артиста. По неофициальным данным, рассматривались такие версии, как заражение коронавирусом и интоксикация. Позже ведущего вывели из комы и выписали из больницы.