Соведущий «Вечернего Урганта» рассказал о своем диагнозе

Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев рассказал, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино, после чего он потерял сознание и был госпитализирован. О своем диагнозе телеведущий написал на странице в Instagram.

«По дороге из Санкт-Петербурга в Репино, в такси, мне стало плохо, я потерял сознание, а очнулся уже через несколько часов в больнице, куда привез меня водитель, за что ему огромное спасибо!» — написал Хрусталев. Он также поблагодарил врачей, которые «быстро привели его в сознание». По словам телеведущего, его предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Хрусталев также отметил, что ближайшие несколько недель решил посвятить здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование.

Ранее стало известно, что соведущего «Вечернего Урганта» выписали из больницы.

Телеведущий попал в реанимацию больницы № 40 в городе Сестрорецке Курортного района Санкт-Петербурга в субботу, 14 ноября. Он ехал к матери в Репино на такси, но по дороге начал терять сознание, и водитель отвез его в ближайшую больницу. Медики ввели Хрусталева в искусственную кому.