Хрусталев вышел на видеосвязь с Ургантом в эфире Первого канала

Соведущий шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев вышел на видеосвязь с Иваном Ургантом в эфире Первого канала после инцидента с госпитализацией на выходных. Фрагмент опубликован на сайте канала.

«Таких выходных у нас давно не было. Для нашей передачи и зрителей это точно. Слышали новость про Митю Хрусталева? И мы ее слышали», — отметил Ургант. Он пояснил, что с его коллегой все хорошо.

Затем шоумен заявил, что соведущий находится на видеосвязи со студией проекта. «Спасибо всем, кто за меня переживал и кто не переживал. Не болейте, не попадайте в больницы, ешьте, высыпайтесь, не переутомляйтесь!» — обратился Хрусталев к зрителям.

Соведущий добавил, что ведет эфир из туалета и показал, что у него внутри имеется картонная копия Урганта в натуральную величину. «К сожалению, меня не будет несколько дней, нужно пройти курс медицинских исследований. Но я буду вязать!» — добавил Хрусталев и показал шарф собственной работы. Ургант шутливо заметил, что, вероятно, вязание и стало причиной переутомления.

Ранее супруга Хрусталева, певица Мария Гончарук резко отреагировала на новости про состояние мужа. Она отметила, что комментаторы, считающие болезнь «пиаром», — жестокие люди. Гончарук также подвергла критике то, как ситуациюя освещали СМИ.

Телеведущий был госпитализирован в реанимацию 14 ноября. Медики вводили Хрусталева в искусственную кому. Утверждается, что специалисты не сразу смогли определить диагноз артиста. Среди вариантов фигурировали заражение коронавирусом и интоксикация. Позже ведущего вывели из комы и выписали из больницы.

После этого юморист рассказал в Instagram, что ему стало плохо в такси по дороге из Санкт-Петербурга в Репино. Он потерял сознание, но водитель отвез его в больницу. Артист также указал предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».