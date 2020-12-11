Ургант посмеялся над старой визиткой Путина

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего вечернего шоу на Первом канале пошутил по поводу старой визитки президента России Владимира Путина, которую выставили на продажу в интернете за 550 тысяч рублей. Фрагмент выпуска доступен на YouTube.

«Прекрасное вложение, честно говоря. Потому что она (визитка — прим. «Ленты.ру») одновременно является еще и социальной картой москвича, и картой "Тройка", и в любом банке можно взять кредит только по этому документу. Также она является билетом на любой концерт группы "Любэ"», — посмеялся шоумен.

Ургант добавил, что с подобной визиткой можно безопасно ездить в такси: перед поездкой нужно отдавать ее водителю и говорить: «Если со мной что-то произойдет, звоните по этому номеру».

Ведущий задался вопросом, что должно было произойти с нынешним владельцем старой визитки, чтобы он захотел продать ее. Он сказал, что от нее можно избавиться в одном случае: если у человека есть более свежая визитка, на которой написано «Владимир Путин. Председатель правительства Российской Федерации».

Ранее старую визитку Владимира Путина выставили на сайте объявлений. Россиянка запросила 550 тысяч рублей за карточку, на которой напечатаны должности Путина с 1992 по 1996 годы — заммэра по международным и экономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.