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Россиянка продаст визитку Путина за 550 тысяч рублей

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Фото: Avito

Россиянка Мария из Москвы решила продать старую визитку президента России Владимира Путина за 550 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на платформе Avito 30 ноября.

На белой двусторонней визитной карточке на русском и английском языках напечатаны должности Путина, которые он занимал с 1992 по 1996 год — заммэра по международным и экономическим связям, председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

«Оригинал. Состояние хорошее. С 2004 года лежала в кошельке. В то время работала в компании у его [Путина] советника», — написала автор объявления, отметив, что готова к торгу.

Кроме должности, в визитке указаны телефон, факс и адрес организации, в которой работал нынешний глава государства.

Аналогичную визитку Путина уже продавали на Avito в октябре 2019 года. Однако тогда ее стоимость составляла два миллиона рублей. Продавец уточнил, что визитную карточку дал его отцу лично Владимир Путин. В настоящее время объявление снято с публикации.

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