Визитка Путина за два миллиона рублей обнаружена в продаже

Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу за два миллиона рублей. Объявление появилось на платформе Avito.

На белой двусторонней визитной карточке на русском и английском языках напечатана должность Путина, которую он занимал с 1991 по 1996 год, — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

«Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет», — говорится в описании объявления.

Помимо должности, на визитке указаны телефон, факс и адрес организации, в которой работал будущий президент России.

В апреле на портале «Юла» выставили на продажу за 650 тысяч рублей визитку Путина времен СССР. На ней так же была напечатана должность Путина, которую он занимал с мая 1990 года по июнь 1991 года, — советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

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