Кольцо из кандалов декабриста продали за шесть миллионов рублей

Символическое украшение декабриста Евгения Оболенского было продано на аукционе «Тайные общества России. Редкие книги. Документы. Фотографии. Графика». Об этом сообщает ТАСС.

Кольцо, изготовленное из железа кандалов декабриста (с подложкой из золота и выгравированным именем владельца), покупатель приобрел за шесть миллионов рублей — сумму, более чем вдвое превысившую эстимейт (он составлял 2,5 миллиона рублей). Всего на аукционе продавалось около 900 лотов, причем реликвии, принадлежавшие декабристам, были впервые выставлены на открытые торги.

От наследников Оболенского кольцо попало в собрание семьи российских оружейников Токаревых, а затем на аукцион.

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Изготовлением «кандальных» колец на каторге и на поселении в Петровском заводе в Сибири занимался декабрист Николай Бестужев. Об этом рассказывала в своих «Записках» жена декабриста Волконского Мария Николаевна, урожденная Раевская: «Бестужев составил собрание портретов своих товарищей; он занимался механикой, делал часы и кольца; скоро каждая из нас носила кольцо из железа мужниных кандалов».

Сама Волконская и ее супруг также носили перстни из кандального железа с золотой подложкой, препятствующей окислению железа на коже. На печатке Волконского были выгравированы его инициалы, на украшении Марии Николаевны — изображение креста. Эти кольца были в 2010 году выкуплены у наследников коллекционера Никифорова и хранятся в доме-музее Волконских в Иркутске.

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