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Ювелир научил отличать бриллианты от подделок без специальных приборов

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Австралийский ювелир Дэниел Ананья (Daniel Anania) рассказал, как без специальных приборов отличить настоящие бриллианты от синтетического минерала — кубического циркония. Об этом пишет Daily Mail.

Для сравнения Ананья представил на одной фотографии два помолвочных кольца — одно с бриллиантом весом один карат стоимостью около восьми тысяч долларов, другое — с кубическим цирконием того же веса (стоимостью около 350 долларов). Оба камня — одинаковой классической бриллиантовой огранки.

Ювелир посоветовал обратить внимание на вес оправы: если она слишком легкая, то, вероятно, изготовлена не из золота либо платины, а из серебра, в которое крупные бриллианты не оправляют. Кроме того, он посоветовал неопытным покупателям бриллиантов принести с собой или попросить у продавца обычную лупу с десятикратным увеличением: она позволяет заметить включения, обычные для натуральных камней.

Также с ее помощью можно увидеть лазерную гравировку с номером, которую сейчас наносят на каст (боковую узкую грань) большинства бриллиантов. Номер на касте камня должен совпадать с номером сертификата, выданного при покупке бриллианта.

Осенью 2018 года американский бренд искусственных бриллиантов Diamond Foundry вместе с промышленным дизайнером Марком Ньюсоном и руководителем департамента дизайна компании Apple сэром Джонатаном Айвом выпустил первое в мире кольцо из цельного искусственно выращенного алмаза. Камень вырастили до нужных размеров, а затем выпилили из него украшение.

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