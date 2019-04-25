Визитку Путина советских времен обнаружили в продаже

Старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу за 650 тысяч рублей. Объявление появилось на платформе «Юла».

На белой визитной карточке напечатана должность Путина, которую он занимал с мая 1990 года по июнь 1991 года, — советник по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.

Помимо должности, на визитке указаны телефон, факс и адрес организации, в которой работал будущий президент России.

В марте на платформе «Юла» выставили на продажу костюм, в котором российский космонавт Юрий Усачев побывал на орбите. Комплект, состоящий из голубого комбинезона с символикой Росавиакосмоса и нашивкой с именем Усачева и его сумки.

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