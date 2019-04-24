Опубликована «предсмертная записка» Гитлера

На аукционе в американском штате Мэриленд выставлена телеграмма, которую фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер незадолго до самоубийства направил генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру. Ожидается, что за исторический документ удастся выручить от 60 до 80 тысяч долларов, пишет Daily Mail.

Торги пройдут 30 апреля и 1 мая. В лот также включен текст письма Шернера к Гитлеру с призывом покинуть осажденный Берлин.

В телеграмме, датированной 24 апреля 1945 года, Гитлер ответил на призыв Шернера: «Я останусь в Берлине, чтобы с достоинством принять участие в решающей битве за Германию и показать хороший пример всем оставшимся. Я верю, что таким образом сослужу Германии лучшую службу».

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Президент проводящей аукцион компании Alexander Historical Auctions Билл Панагопулос (Bill Panagopulos) отметил, что это по сути предсмертная записка фюрера. «В ней он [Гитлер] до конца пытается изображать себя доблестным лидером своих людей», — пояснил эксперт. По его словам, данный документ уникален настолько, насколько это возможно.

Он добавил, что через два дня после отправки этой телеграммы Гитлеру представилась последняя возможность улететь из столицы Третьего рейха, однако фюрер отказался. «Вероятно, он надеялся, что Шернер каким-то образом продвинется из Чехословакии на север (в те дни войска генерал-фельдмаршала сдерживали наступление Красной армии в Чехословакии и в районе Праги, но в итоге были окружены и разгромлены — прим. «Ленты.ру») и освободит Берлин, но я уверен, они оба знали, что это невозможно», — заключил Панагопулос.

Адольф Гитлер и его жена Ева Браун совершили самоубийство 30 апреля 1945 года в фюрербункере в Берлине. Фердинанд Шернер, скончавшийся в 1973 году в Мюнхене, был последним по дате смерти генерал-фельдмаршалом армии Третьего рейха и единственным, кто дослужился до этого звания, начав службу рядовым солдатом.

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