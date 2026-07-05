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14:04, 5 июля 2026Бывший СССР

Украинки призвали брать пример с израильтянок

Женщины ВСУ призвали украинок брать пример с израильтянок
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Tsafrir Abayov / Reuters

Входящие в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщины призвали соотечественниц к обязательной службе по примеру израильтянок. Об этом сообщает The Times.

Однако сами военнослужащие признают, что женщинам в украинской армии нередко приходится сталкиваться с сексизмом и домогательствами со стороны мужчин.

Как рассказали украинки, в ходе базовой подготовки некоторые военнослужащие мужского пола смотрели на них свысока, кричали и заставляли чувствовать себя ничтожествами.

Ранее стало известно, что в Харьковской области начали забирать женщин на службу в ВСУ с помощью шантажа и угроз. Кроме того, украинкам отказывают в подтверждении инвалидности и лишают социальных выплат, чтобы подтолкнуть их к подписанию контракта.

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