Украинки призвали брать пример с израильтянок

Женщины ВСУ призвали украинок брать пример с израильтянок

Входящие в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) женщины призвали соотечественниц к обязательной службе по примеру израильтянок. Об этом сообщает The Times.

Однако сами военнослужащие признают, что женщинам в украинской армии нередко приходится сталкиваться с сексизмом и домогательствами со стороны мужчин.

Как рассказали украинки, в ходе базовой подготовки некоторые военнослужащие мужского пола смотрели на них свысока, кричали и заставляли чувствовать себя ничтожествами.

Ранее стало известно, что в Харьковской области начали забирать женщин на службу в ВСУ с помощью шантажа и угроз. Кроме того, украинкам отказывают в подтверждении инвалидности и лишают социальных выплат, чтобы подтолкнуть их к подписанию контракта.