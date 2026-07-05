Эксперты считают сборную Аргентины явным фаворитом матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом

Определен наиболее вероятный исход матча 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина — Египет. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают сборную Аргентины явным фаворитом игры. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1,35. Вероятность ничейного исхода оценивается с котировкой 4,90. Сделать ставку на успех сборной Египта можно с коэффициентом 9,60.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина — Египет пройдет 7 июля в Атланте, США. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры определили фаворита на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу. Им стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.