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14:10, 5 июля 2026Спорт

Определен наиболее вероятный исход матча 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина — Египет

Эксперты считают сборную Аргентины явным фаворитом матча 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Сборная команда Аргентины

Сборная команда Аргентины. Фото: Paul Childs / Reuters

Определен наиболее вероятный исход матча 1/8 финала ЧМ-2026 АргентинаЕгипет. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают сборную Аргентины явным фаворитом игры. Поставить на ее победу можно с коэффициентом 1,35. Вероятность ничейного исхода оценивается с котировкой 4,90. Сделать ставку на успех сборной Египта можно с коэффициентом 9,60.

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Аргентина — Египет пройдет 7 июля в Атланте, США. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры определили фаворита на звание лучшего бомбардира чемпионата мира по футболу. Им стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.

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