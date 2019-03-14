Побывавший на орбите костюм российского космонавта продадут за полмиллиона

Костюм, в котором российский космонавт Юрий Усачев побывал на орбите, выставили на продажу за 500 тысяч рублей. Объявление появилось на платформе «Юла».

Помимо голубого комбинезона с символикой Росавиакосмоса и нашивкой с именем Усачева, в цену входит и его сумка.

По данным «Юлы», костюм достался автору поста в подарок от родственника, работавшего в конструкторском бюро, и в настоящий момент находится у него дома. Автор отмечает, что аналогичный костюм продается на Ebay за 10 тысяч долларов.

Сотрудник сервиса подтвердил «Ленте.ру» информацию о подлинности комбинезона, а также уточнил, что подобные костюмы космонавты носили 30 дней, после чего им выдавались новые.

Российский летчик-космонавт Юрий Усачев совершил первый полет в 1994 году на космическом корабле «Союз ТМ-18». Продолжительность экспедиции составила 182 суток. После своего четвертого полета Усачев закончил карьеру космонавта и стал работать в РКК «Энергия».

В январе 2018 года в отделе истории Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) показали фото косметички, которую разработали в 1980 году. Снимок сопровождается подписью с цитатой первой американки-астронавта Салли Райд: «Бесконечно мудрые инженеры НАСА решили, что женщины захотят делать себе макияж в космосе, поэтому разработали косметичку... Вы можете просто представить, как эти мужчины обсуждали то, что стоит положить в комплект».

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