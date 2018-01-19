Рассекречена косметичка для космонавтов

В отделе истории Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) показали косметичку, которую разработали в 1980 году. Фотографию сумочки опубликовали в Twitter, на нее обратил внимание Yahoo!.

Снимок сопровождается подписью с цитатой первой американки-астронавта Салли Райд. «Бесконечно мудрые инженеры НАСА решили, что женщины захотят делать себе макияж в космосе, поэтому разработали косметичку... Вы можете просто представить, как эти мужчины обсуждали то, что стоит положить в комплект», — сказала она.

— NASA History Office (@NASAhistory) 16 января 2018, 14:05

В сети посмеялись над изобретением прошлого века. «Сколько всего можно было взять с собой в космос, и они предпочли именно косметичку?» — спросил пользователь TheVioletByrne. Другие просто выразили свое удивление.

«Мой отец был там, когда она [Салли Райд] вернулась на Землю. Насколько я помню, на ней не было косметики, и она ненавидела, когда пресса спрашивала ее об этом», — рассказал юзер chicspace.

По информации издания, Райд часто задавали сексистские вопросы о ее полете. «Их не волновало, как хорошо я подготовлена. Их интересовало, сколько тампонов понадобилось мне в космосе», — рассказывала она.

Первой женщиной в космосе стала Валентина Терешкова из СССР. На орбиту она отправилась в 1963 году. И только через 20 лет, в 1983-м, в космосе побывала первая женщина-астронавт из США Салли Райд.

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