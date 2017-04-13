Завод «Ракета» обеспечит космонавтов часами

Петродворцовый часовой завод «Ракета» выпустил новую модель часов «Байконур», предназначенную для российских космонавтов. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 апреля.

В разработке принимал участие рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе Сергей Крикалев. Часы оснащены автоподзаводом с независимым ручным заводом и солярным компасом, безель изготовлен из титана. Цены на новинку пока не называются.

Фото: пресс-служба завода «Ракета» 1 /3

Петродворцовый часовой завод — старейшее предприятие России, было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина.

Осенью 2016 года компания показала две модели: «Ракета-премьер» и «Ракета-балерина». В их создании принимали участие солисты балета Артем Овчаренко и Анна Тихомирова.