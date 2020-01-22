Россиянин продаст подарок Путина за 22 миллиона рублей

Россиянин продаст подаренные президентом России Владимиром Путиным часы за 22 миллиона рублей. Объявление появилось на платформе Avito.

Согласно информации на сайте, житель Санкт-Петербурга Павел получил швейцарские часы фирмы Certina в 2001 году, будучи членом экипажа первой атомной подводной лодки, построенной после распада Советского Союза. Часы выпустили эксклюзивной партией. Их корпус и браслет сделаны из титана, а на обратной стороне присутствует оригинальная гравировка президента России в виде двуглавого орла.

Петербуржец заявляет, что за 19 лет носил подарок всего несколько месяцев. В качестве доказательств подлинности часов он готов предоставить их документы и эксклюзивные фото подводной лодки.

В октябре 2019 года старую визитку президента России Владимира Путина выставили на продажу на Avito за два миллиона рублей. На белой двусторонней визитной карточке на русском и английском языках напечатана должность Путина, которую он занимал с 1991 по 1996 год, — председатель комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

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