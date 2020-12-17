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Порноактрисы поддержали PornHub и осудили «крестовый поход» против порно

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Элли Осом
Элли Осом
Фото: @allieawesome415

Несколько порноактрис выступили в защиту сайта PornHub после обвинений в наличии на страницах множества видео с насилием над несовершеннолетними. В интервью NBC News они поддержали порноресурс и осудили противников сайта, назвав последние действия спланированной атакой.

По словам восьми девушек, работающих в порно и получающих основной доход через PornHub, в настоящее время их заработок сильно упал. Это произошло из-за того, что платежные системы Visa и Mastercard отказались проводить операции для порносайта. Четверо из них продают собственный контент PornHub и теперь находятся в особо тяжелом финансовом положении.

«Это крестовый поход против секс-индустрии и ее работников», — уверена 30-летняя Элли Осом (Allie Awesome). Она подчеркнула, что из-за последних решений ее ежемесячный заработок упал в разы и теперь составляет не тысячи или сотни долларов, как раньше.

44-летняя Алана Эванс (Alana Evans) отметила, что тысячи людей решили зарабатывать на порно онлайн, чтобы «прокормить свои семьи», а решение компаний прекратить сотрудничество с PornHub в итоге ухудшило ситуацию для «тех мам, которые лишь хотят купить подгузники и молоко» на заработанные через порносайт деньги.

29-летняя Мэри Муди (Mary Moody) поддержала коллегу. Она добавила, что в результате решение Visa и Mastercard только помешало работницам секс-индустрии зарабатывать. Порноактриса также утверждает, что колонка The New York Times о PornHub, с которой и начался скандал, является «пропагандой лживой радикальной правой группировки, выступающей против ЛГБТ-сообщества».

Скандал начался в начале декабря, когда колумнист The New York Times Николас Кристоф (Nicholas Kristof) опубликовал материал, в котором рассказал о людях, видео с которыми без их согласия были загружены на порносайт. Он возмутился тем, что другие компании, в том числе банки, поддерживают монетизацию сексуального насилия над детьми или женщинами без сознания.

Вскоре компании Mastercard и Visa запретили использовать свои банковские карты для оплаты транзакций, связанных с порносайтом. Также PornHub удалил большую часть роликов, около 8,8 миллиона видео. Юзерам запретили скачивать и загружать ролики на сайт самостоятельно — это было сделано с целью не допустить повторного появления уже удаленных роликов.

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