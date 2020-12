PornHub проверят из-за роликов с насилием над несовершеннолетними

Компания Mastercard заявила, что проверит порносайт PornHub после статьи американского издания The New York Times о распространении ресурсом роликов с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Как передает Reuters, в ситуации планируется разобраться совместно с банком MindGeek, владеющим порнографическим ресурсом.

«Если претензии будут иметь подтверждение, то мы незамедлительно примем меры», — говорится в заявлении. По данным Bloomberg, Mastercard вместе с правоохранительными органами и общественными организациями выясняет, совершались ли транзакции за незаконный контент через ее платежную систему.

В PornHub отрицают обвинения в публикации подобного контента с подростками. «Любое утверждение, что мы разрешаем использование материалов с сексуальным насилием над детьми, безответственно и не соответствует действительности», — заявил порносайт в комментарии Reuters.

4 декабря американский журналист и колумнист Николас Кристоф (Nicholas Kristof) опубликовал материал в The New York Times в разделе «Мнения» под названием «Дети PornHub» (The Children of PornHub). Он рассказал истории подростков, с участием которых можно найти видео на PornHub. Они подчеркнули, что ролики появились на сайте без их согласия.

Он привел в пример историю матери, которая нашла на PornHub видео с дочерью, которая ранее пропала. Другая девушка рассказала Кристофу, что приемные родители заставляли ее сниматься в порно с девяти лет и что ролики до сих пор доступны на сайте.

«Я не понимаю, почему поисковые системы, банки или компании, выпускающие кредитные карты, должны поддерживать компанию, которая монетизирует сексуальное насилие над детьми или женщинами без сознания», — написал колумнист. Он заметил, что если такое сотрудничество прекратил PayPal, то так же следует поступить Mastercard, Visa и American Express.

По словам Кристофа, проблему усугубляет то, что PornHub дает возможность свободной загрузки опубликованных роликов, поэтому компании невозможно определить, какая часть контента на самом деле незаконна. Даже при удалении этот материал может быть снова загружен.